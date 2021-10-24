Шойгу рассказал, что согревало Путина в тайге ночью

"Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь и все остальные вещи", — рассказал Шойгу.

"Но в любом случае спасибо ребятам, которые готовили эту экспедицию, позаботились о том, чтобы действительно было тепло", — подчеркнул он.

На вопрос, как ему удается из года в год упросить президента отправиться вместе в тайгу, Шойгу ответил, что "тут еще надо разобраться, кто кого тянет".

Ранее сообщалось, что в Ростуризме прорабатывают национальный маршрут по любимым местам отдыха президента. Проект маршрута рассмотрят уже в этом году на ближайшем экспертном совете ведомства. Планируется, что в него войдут несколько сибирских регионов. В сентябре Путин провел выходные в Сибири. В поездке его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Они рыбачили, ходили по тайге и горам пешком, совершали прогулки на вездеходе и катере.