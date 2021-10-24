CNN назвал причину усиления Путина на мировой арене

Истерия Запада в отношении России и нежелание по-настоящему понять Владимира Путина привели к появлению на мировой арене «самой опасной версии» президента России. Об этом пишет CNN.

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Издание приводит слова бывшего командующего Силами обороны Эстонии, маршала Рихо Терраса, сравнившего российского лидера с «уличным бойцом».

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«Каждый раз, когда появляется возможность, он ею воспользуется. Запад пытается кататься на коньках, а Путин играет в хоккей», — отметил он.

Отмечается, что Путин в очередной раз продемонстрировал уверенность в своих силах во время газового кризиса в Европе, когда цены на голубое топливо ставили рекорды. Энергетический кризис наглядно демонстрирует то чрезвычайно мощное оружие, которое дает России серьезное преимущество в ее отношениях с ЕС.

«Кремль, по всей видимости, больше не ищет одобрения Запада, который допустил рост агрессивности Москвы, не сумев повлиять на нее», — отметил старший продюсер CNN Люк Макги.

В свою очередь, старший аналитик некоммерческой организации «Международная кризисная группа» в России Олег Игнатов указал, что Европе и Западу необходимо переосмыслить свою политику в различных сферах: от энергетики и иностранного вмешательства до государственного строительства.

«Десять лет назад этот аргумент был более оборонительным, поскольку Кремль хотел защитить себя от критики со стороны западных правительств или НПО. Но теперь Россия может утверждать, что политика Запада провалилась в Ливии, Сирии, а теперь и в Афганистане настолько сильно, что подход России на самом деле был правильным», — резюмировал эксперт.

20 октября Путин выступил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай». В частности, он описал ситуацию в мире китайской поговоркой «Не дай бог жить в эпоху перемен». «Но мы в ней уже живем, хотим мы того или нет», — отметил он. По его мнению, в настоящее время социально-экономические проблемы в разных странах обострились до такой степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба.