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Двое российских дипломатов покинули Косово

Елена Прошина
42 минуты назад

Двое дипломатов посольства России в Сербии покинули Косово. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Двое российских дипломатов покинули Косово
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, стоило российским дипломатам в Сербии покинуть территорию Косово, как тут же последовала новая провокация — дезинформационные вбросы. Они реализованы с целью поставить под сомнение приверженность России резолюции СБ ООН 1244, утверждает Захарова.

Она обвинила власти Косово в провокациях в сторону российских дипломатов. Она также отвергла любые инсинуации об изменении позиции РФ в отношении самопровозглашенной республики.

Президент Косово Вьоса Османи-Садриу объявила двух российских дипломатов из филиала посольства Сербии в Приштине нежелательными персонами. Согласно ее заявлению, россияне пытались подорвать национальную безопасность Косово и разрушить конституционный порядок. Она заверила, что Косово продолжит тесное сотрудничество с европейскими и американскими союзниками, чтобы их регион не стал очередной жертвой дестабилизирующих амбиций РФ.

Посольство России в Сербии заявило, что решения правительства самопровозглашенного Косова не имеют правовой силы. В российской дипмиссии указали, что не признают независимость Косово, а следовательно и его правительство.

Политика,Совбез ООН,
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