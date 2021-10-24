Двое российских дипломатов покинули Косово

Двое дипломатов посольства России в Сербии покинули Косово. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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По ее словам, стоило российским дипломатам в Сербии покинуть территорию Косово, как тут же последовала новая провокация — дезинформационные вбросы. Они реализованы с целью поставить под сомнение приверженность России резолюции СБ ООН 1244, утверждает Захарова.

Она обвинила власти Косово в провокациях в сторону российских дипломатов. Она также отвергла любые инсинуации об изменении позиции РФ в отношении самопровозглашенной республики.

Президент Косово Вьоса Османи-Садриу объявила двух российских дипломатов из филиала посольства Сербии в Приштине нежелательными персонами. Согласно ее заявлению, россияне пытались подорвать национальную безопасность Косово и разрушить конституционный порядок. Она заверила, что Косово продолжит тесное сотрудничество с европейскими и американскими союзниками, чтобы их регион не стал очередной жертвой дестабилизирующих амбиций РФ.