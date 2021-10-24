Сигал посетит Японию для решения спора по Курильским островам

Голливудский актер Стивен Сигал , который в 2016 году стал гражданином России , высказал свое отношения к разногласиям РФ и Японии по поводу принадлежности Курильских островов. Он уверен, что может помочь урегулированию отношений двух стран. Об этом актер заявил на YouTube-канале « Соловьев Live ».

По словам Сигала, ему больно слышать о том, что отношения России и Японии рушатся. Актеру симпатизирует Япония, он надеется, что вся эта ситуация может разрешиться с взаимной выгодой для двух стран. Сигал пообещал, что в скором времени собирается посетить Японию и встретиться с премьер-министром. Он собирается приложить все усилия, чтобы прояснить ситуацию между Россией и Японией. Сигал отметил, что в правительстве России есть много людей, которые хорошо относятся к Японии, а японцы в целом положительно относятся к русским. Актер заявил, что между странами присутствует настоящая любовь, и это станет основой для диалога.