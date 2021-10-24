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Сигал посетит Японию для решения спора по Курильским островам

Елена Прошина
53 минуты назад

Голливудский актер Стивен Сигал, который в 2016 году стал гражданином России, высказал свое отношения к разногласиям РФ и Японии по поводу принадлежности Курильских островов. Он уверен, что может помочь урегулированию отношений двух стран. Об этом актер заявил на YouTube-канале «Соловьев Live».

Сигал посетит Японию для решения спора по Курильским островам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Сигала, ему больно слышать о том, что отношения России и Японии рушатся. Актеру симпатизирует Япония, он надеется, что вся эта ситуация может разрешиться с взаимной выгодой для двух стран. Сигал пообещал, что в скором времени собирается посетить Японию и встретиться с премьер-министром. Он собирается приложить все усилия, чтобы прояснить ситуацию между Россией и Японией. Сигал отметил, что в правительстве России есть много людей, которые хорошо относятся к Японии, а японцы в целом положительно относятся к русским. Актер заявил, что между странами присутствует настоящая любовь, и это станет основой для диалога.

Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет Токио распространяется на острова южной части Курил.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов.

Политика,Шоу-бизнес,Япония и Россия,Курилы - Японии,Стивен Сигал,Правительство РФ,
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