Сигал посетит Японию для решения спора по Курильским островам

Голливудский актер Стивен Сигал, который в 2016 году стал гражданином России, высказал свое отношения к разногласиям РФ и Японии по поводу принадлежности Курильских островов. Он уверен, что может помочь урегулированию отношений двух стран. Об этом актер заявил на YouTube-канале «Соловьев Live».
По словам Сигала, ему больно слышать о том, что отношения России и Японии рушатся. Актеру симпатизирует Япония, он надеется, что вся эта ситуация может разрешиться с взаимной выгодой для двух стран. Сигал пообещал, что в скором времени собирается посетить Японию и встретиться с премьер-министром. Он собирается приложить все усилия, чтобы прояснить ситуацию между Россией и Японией. Сигал отметил, что в правительстве России есть много людей, которые хорошо относятся к Японии, а японцы в целом положительно относятся к русским. Актер заявил, что между странами присутствует настоящая любовь, и это станет основой для диалога.
Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет Токио распространяется на острова южной части Курил.
Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов.