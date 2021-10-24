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Захарова назвала провокацией новые планы Киева по Донбассу и Крыму

News.ruиещё 2
41 минуту назад

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на озвучивание планов Киева по созданию так называемых пунктов прямой коммуникации с властями Украины для жителей Крыма и Донбасса. Дипломат в Telegram назвала такой шаг провокацией.

МИД отреагировал на планы Киева по Донбассу и Крыму
Фото: ТАССТАСС

О создании подобных пунктов ранее заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер Совет национальной безопасности и обороны Украины. Вместо того чтобы вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты, разблокировать жизненно важную инфраструктуру, украинские силовики вновь заготовили провокацию, — отметила Захарова.

Она добавила, что жители Крыма всё сказали, что хотели, однако в Киеве «не хотят этого слушать» и мешают крымчанам на международных площадках говорить о своей позиции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СНБО предложил отказаться от термина «Великая Отечественная война» и назвать её «советско-немецкой войной» или оставить название Вторая мировая война. СНБО представил словарь названий и терминов, разработанный «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса». Их рекомендуют использовать властям, дипломатам и СМИ.
Политика,Алексей Данилов,Мария Захарова,МИД,
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