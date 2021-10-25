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В Кремле оценили итоги встречи Путина и Беннета

Газета.Ruиещё 12
1 час назад

В ходе встречи президента России Владимира Путина и премьера-министра Израиля Нафтали Беннета в Сочи затрагивался вопрос борьбы в коронавирусом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле оценили итоги встречи Путина и израильского премьера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, лидеры условились наладить диалог и продолжить работу по этому вопросу.

«Тема была и по линии Минздрава, и по линии других ведомств. Будет вестись работа», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами.

Песков также выразил надежду, что израильский премьер посетит Санкт-Петербург после приглашения Путина.

«Возможны разные варианты. Президент рассказывал и про Петербургский экономический форум, в целом о Петербурге. По дипломатическим каналам будет выбран вариант с датами, который устроит премьера Израиля. Мы надеемся, что визит осуществится», — добавил он.

Ранее в Сочи состоялись переговоры Беннета и Путина, приуроченные к 30-летию восстановления дипломатических отношений с Израилем.

В канцелярии первую встречу премьер-министра Израиля с российским президентом назвали теплой и позитивной. В Кремле также отметили, что разговор был конструктивным и доверительным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на повестке обсуждался широкий спектр вопросов, в частности вопросы региональной безопасности, ситуации в Сирии, Афганистане, Иране и самом Израиле.

Беннет сменил на посту Биньямина Нетаньяху в июне — впервые в Израиле за 12 лет сменился премьер-министр.

Политика,Биньямин Нетаньяху,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минздрав РФ,
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