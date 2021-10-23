На Украине устроили «торги» за прах героя СССР

Мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять прах Героя Советского Союза Николая Кузнецова на членов украинских вооруженных формирований, взятых в плен бойцами ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «КП».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Наша позиции не изменилась и однозначна», - заявил Садовой.

При этом он отказался исполнять решение Верховного Суда Украины, обязавшего городские власти Львова передать прах героя.

Прах Николая Кузнецова, захороненный в могиле на Холме Славы во Львове, давно стал предметом спекуляций со стороны националистов. Его отказываются передать России еще с 2000 года. При этом могила Николая Кузнецова неоднократно подвергалась осквернению радикалами и разграблению.

«Николай Кузнецов и сейчас, через много лет после своей смерти продолжает вести войну с украинскими националистами, от рук которых он погиб», - пишет «КП».

Николай Кузнецов — выдающийся советский разведчик. До войны занимался вербовкой иностранных дипломатов в Москве, а в годы Великой Отечественной войны выполнял особые поручения по организации разведывательно-диверсионной работы в тылу нацистов.