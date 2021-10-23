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На Украине устроили «торги» за прах героя СССР

Майк Габриелян
1 час назад

Мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять прах Героя Советского Союза Николая Кузнецова на членов украинских вооруженных формирований, взятых в плен бойцами ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «КП».

На Украине устроили «торги» за прах героя СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наша позиции не изменилась и однозначна», - заявил Садовой.

При этом он отказался исполнять решение Верховного Суда Украины, обязавшего городские власти Львова передать прах героя.

Прах Николая Кузнецова, захороненный в могиле на Холме Славы во Львове, давно стал предметом спекуляций со стороны националистов. Его отказываются передать России еще с 2000 года. При этом могила Николая Кузнецова неоднократно подвергалась осквернению радикалами и разграблению.

«Николай Кузнецов и сейчас, через много лет после своей смерти продолжает вести войну с украинскими националистами, от рук которых он погиб», - пишет «КП».

Николай Кузнецов — выдающийся советский разведчик. До войны занимался вербовкой иностранных дипломатов в Москве, а в годы Великой Отечественной войны выполнял особые поручения по организации разведывательно-диверсионной работы в тылу нацистов.

Кузнецов действовал под именем немецкого лейтенанта Пауля Вильгельма Зиберта и лично уничтожил 11 высокопоставленных немецких офицеров и генералов. Погиб в бою с бандеровцами в марте 1944 года.

Политика,Андрей Садовой,Николай Кузнецов,
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