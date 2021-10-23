Меркель рассказала о главном за 20 лет разногласии с Путиным

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по-разному относились к распаду СССР. По словам канцлера, она была рада этому событию в отличие от российского лидера.
«Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства. Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и что на востоке Украины — практически рядом с Евросоюзом — дойдет до таких военных столкновений», — передает ТАСС слова Ангелы Меркель.
Она уточнила, что поняла это в 2001 году.
«Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия», — уточнила она.
В этом выступлении президент России говорил о вкладе, который внесли немцы в развитие российской экономики и культуры, напомнил о традициях российско-германских отношений. Основную часть своей речи Путин произнес на немецком языке.
26 сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг, по их итогам победила Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. Ее биограф назвал ее последним пророссийским канцлером. Немецкий политолог Александр Рар считает, что Европа после этих выборов сильно изменится, превратившись в экономический блок, сообщает агентство Nation News.