В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Меркель рассказала о главном за 20 лет разногласии с Путиным

Ura.Ru
51 минуту назад

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по-разному относились к распаду СССР. По словам канцлера, она была рада этому событию в отличие от российского лидера.

«Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства. Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и что на востоке Украины — практически рядом с Евросоюзом — дойдет до таких военных столкновений», — передает ТАСС слова Ангелы Меркель.

Она уточнила, что поняла это в 2001 году.

«Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия», — уточнила она.

В этом выступлении президент России говорил о вкладе, который внесли немцы в развитие российской экономики и культуры, напомнил о традициях российско-германских отношений. Основную часть своей речи Путин произнес на немецком языке.

Меркель преподнесла «прощальный подарок» Путину

26 сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг, по их итогам победила Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. Ее биограф назвал ее последним пророссийским канцлером. Немецкий политолог Александр Рар считает, что Европа после этих выборов сильно изменится, превратившись в экономический блок, сообщает агентство Nation News.

Политика,Видео,Ангела Меркель,Александр Рар,Владимир Путин,Бундестаг,ЕС,ИТАР-ТАСС,
112
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители