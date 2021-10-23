Меркель рассказала о главном за 20 лет разногласии с Путиным

«Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства. Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и что на востоке Украины — практически рядом с Евросоюзом — дойдет до таких военных столкновений», — передает ТАСС слова Ангелы Меркель.