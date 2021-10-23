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«Украина приползет на коленях»: Киеву указали на большую ошибку

Майк Габриелян
54 минуты назад

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что из-за ошибки киевских властей «Украина приползет на коленях» к президенту России Владимиру Путину. Парламентарий считает, что Киев опозорился, провалив подготовку к отопительному сезону, передает РИА «Новости».

«Украина приползет на коленях»: Киеву указали на большую ошибку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Довели до того, что Путин потирает руки и ждет, что Украина приползет на коленях просить газ», — возмутился Гончаренко.

По его словам, подготовка к отопительному сезону провалена полностью. Он сравнил ситуацию 2020 и 2021 годов. В прошлом году запасы газа перед зимой составляли 28 млрд кубометров. В этом — только 18,5 млрд.

Такая же негативная ситуация сложилась с углем, на складах имеется лишь 600 тысяч тонн. Это «в разы меньше, чем надо для прохождения осенне-зимнего периода».

«Почему не закупили газ весной? Мы имеем газохранилища емкостью более 30 миллиардов кубометров», — заявил Гончаренко

Депутат жестко раскритиковал возможное начало поставок электроэнергии на Украину из России и Белоруссии. Ранее об этом писали некоторые СМИ. Гончаренко обвинил киевские власти в «финансировании стран, которые представляют опасность» для государства.

На этой неделе министр энергетики Украины Герман Галущенко, выступая на украинском газовом инвестиционном конгрессе, заявил о необходимости достижения Киевом газовой независимости от России.

Политика,Алексей Гончаренко,Владимир Путин,РИА Новости,
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