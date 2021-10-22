Посольство России в Сербии отреагировало на дипломатический демарш Косово

Никакие "решения" непризнанного Косова не имеют правовой силы. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Сербии в пятницу, комментируя решение Приштины о высылке двух российских дипломатов.

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"Не признаем "независимость" Косово, а соответственно и краевое "правительство" и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в т.ч. по данному вопросу", - заявили в пресс-службе российского посольства.

"Считаем абсолютно неприемлемыми попытки помешать нашим аккредитованным при МООНК дипломатам осуществлять свою законную - всецело в рамках международного права - деятельность", - говорится в заявлении российской дипмиссии, поступившем в ответ на запрос ТАСС.

Ранее президент непризнанного Косова Вьоса Османи объявила персоной нон грата двух российских дипломатов из Канцелярии посольства России в Сербии в Приштине. По словам Османи, деятельность российских дипломатов якобы "негативно повлияла на национальную безопасность и конституционный порядок" самопровозглашенного образования.

Ситуация в Косове и Метохии дважды резко обострилась осенью из-за агрессивных действий приштинской власти, задействовавшей спецназ полиции непризнанного образования. В результате последнего витка напряжения несколько десятков сербов пострадали, один получил тяжелое огнестрельное ранение.