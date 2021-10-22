Посольство России в Сербии отреагировало на дипломатический демарш Косово

Никакие "решения" непризнанного Косова не имеют правовой силы. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Сербии в пятницу, комментируя решение Приштины о высылке двух российских дипломатов.
"Не признаем "независимость" Косово, а соответственно и краевое "правительство" и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в т.ч. по данному вопросу", - заявили в пресс-службе российского посольства.
"Считаем абсолютно неприемлемыми попытки помешать нашим аккредитованным при МООНК дипломатам осуществлять свою законную - всецело в рамках международного права - деятельность", - говорится в заявлении российской дипмиссии, поступившем в ответ на запрос ТАСС.
Ранее президент непризнанного Косова Вьоса Османи объявила персоной нон грата двух российских дипломатов из Канцелярии посольства России в Сербии в Приштине. По словам Османи, деятельность российских дипломатов якобы "негативно повлияла на национальную безопасность и конституционный порядок" самопровозглашенного образования.
Ситуация в Косове и Метохии дважды резко обострилась осенью из-за агрессивных действий приштинской власти, задействовавшей спецназ полиции непризнанного образования. В результате последнего витка напряжения несколько десятков сербов пострадали, один получил тяжелое огнестрельное ранение.
Как заявил 15 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, обстановка в северных районах автономного края Косово за последний месяц заметно ухудшилась и вызывает серьезную озабоченность.