Российские дипломаты покинули территорию Косова

«Как только сотрудники приштинской Канцелярии Посольства России в Сербии... покинули территорию Косова, тут же была организована новая провокация — осуществлены дезинформационные вбросы, цель которых — поставить под сомнение приверженность России резолюции СБ ООН 1244», — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.