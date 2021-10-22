Иран на нервах: лидер Израиля поменял планы ради Путина

Кремль не хочет неожиданностей от нового руководства Израиля. Этот сигнал президент Владимир Путин направил прибывшему с первым визитом в Россию премьер-министру Нафтали Беннету в самом начале встречи. «Правительство перемен» пришло к власти в этом году, что поставило вопрос, сохранится ли у него то качество коммуникации с Москвой, которым привык гордиться экс-премьер Биньямин Нетаньяху. Общий тон прозвучавших в Сочи высказываний, длительность переговоров — почти пять часов — и состав израильской делегации доказали, что переживать России не за что. Переживать нужно, вероятно, тем, кого обсуждали лидеры.

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Визит Беннета проходил на фоне празднования 30-летия восстановления дипотношений между Россией и Израилем. Уникальность связей между двумя странами Путин подчеркнул в ходе приветственного слова, не забыв упомянуть, что с прежним кабмином во главе с Нетаньяху у Кремля «сложились достаточно деловые, доверительные отношения».

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Очень надеюсь, что, несмотря на внутриполитические баталии, — а они неизбежны для каждого государства, — всё-таки в части российско-израильских отношений ваше правительство будет проводить политику преемственности, — заявил глава российского государства.

Ту же линию в ходе приветствия занял Беннет, указавший на то, что отношения с Россией уникальны для израильтян «не только из-за прошлого, но и из-за настоящего и будущего».

Мы хорошо помним прошлое — те огромные усилия, которые предпринял российский народ и Красная армия для победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Это был самый критический момент в истории, определивший судьбу нашего народа и всего мира, — сказал глава израильского правительства.

В повестке переговоров, которые продлились рекордные для таких ознакомительных встреч пять часов, находились аспекты развития двусторонних отношений, которые, по оценкам кремлёвской пресс-службы, «имеют очень широкий потенциал». Помимо этого, Путин и Беннет не смогли обойти стороной вопросы региональной безопасности.

Наиболее серьёзную угрозу еврейское государство сейчас видит в желании администрации президента США Джо Байдена восстановить ядерную сделку с Ираном, которая может изменить ситуацию не только по периметру границ Исламской Республики, но и, как считают израильтяне, во всём регионе. В ситуации, когда Тегеран решит развивать военный атом, гонка вооружений на Ближнем Востоке просто неизбежна, говорят критики Исламской Республики.

Другой повод для тревоги даёт активность лояльных Ирану иррегулярных формирований в Сирии, которые, по ряду предположений, пытаются создать форпост у границ еврейского государства. Что наиболее примечательно, в этом году, после прихода к власти в Израиле «блока перемен», интенсивность израильских действий, как кажется, повысилась. В октябре циркулировали сообщения, что МОССАД выкрал из Дамаска бывшего иранского генерала, который ценен с точки зрения сведений об одном из пропавших военнослужащих Армии обороны (ЦАХАЛ). А недавно Дамаск обвинил израильтян в устранении чиновника в правительстве, занимавшегося Голанскими высотами.

Для российской стороны принципиально важно снижение интенсивности ударов по Сирии, которую, по-видимому, медленно готовят к выходу из дипломатической изоляции. Некоторое время были предположения, что при кабмине Беннета конфликт интересов с Кремлём неизбежен, особенно если учесть, что в активе израильтян нет такого важного ресурса, как личные отношения с Путиным, которыми хвастался предшественник нынешнего премьера. Однако после того как стало известно, что нынешний визит в Сочи будет проходить в сопровождении министра строительства Израиля Зеэва Элькина, неизменно занимающегося подготовкой саммитов с Россией, сомнений в том, что переговоры пройдут в традиционно тёплой атмосфере, не осталось.

Пресс-служба посольства еврейского государства по итогам сообщила, что встреча «была тёплой и позитивной». На этом фоне гости даже решили изменить планы.

Ввиду продолжительности встречи премьер-министр и израильская делегация задержатся в России и вылетят в Израиль после исхода шаббата, — добавили в диппредставительстве.

Вероятно, это должно было разочаровать всех, кто ждал охлаждения отношений из-за смены конфигурации власти в Израиле.

В разговоре с NEWS.ru бывший советник премьер-министра Сирии Самир аль-Таки заметил, что Израилю за эти пять-шесть лет удалось с помощью тактической военной дипломатии добиться совместно с Россией многих успехов: в сфере химического разоружения, коммуникации по вопросу воздушных атак, примирения сирийских повстанцев. Однако сама израильская сторона вряд ли может дать официальному Дамаску что-то больше потенциального посредничества в дискуссии о смягчении некоторых санкций Запада.

Бывший чиновник считает, что Иран, в свою очередь, терпит взаимодействие между Израилем и Россией на сирийской арене.

Самир аль-Таки, бывший советник премьер-министра Сирии:

В то время как иранцы терпят сотрудничество между Россией с Израилем, которое касается нанесения ударов по их базам, они продолжают работать в Сирии на несколько иной волне, чем та, где россияне могут что-то сделать в попытке урезонить Иран. Иранцы глубоко копают в Сирии и надеются, что их присутствие станет необратимым.

Впрочем, аль-Таки констатирует: способность России принуждать к чему-либо Исламскую Республику становится всё более слабой.