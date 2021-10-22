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Премьер-министр Израиля назвал Путина близким другом

Газета.Ru
20 минут назад

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет считает Владимира Путина близким другом своего государства. Об этом он заявил перед началом переговоров с президентом России, сообщает "Москва 24".

Премьер-министр Израиля назвал Путина близким другом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хочу сказать вам от имени всей нашей страны, всего нашего народа, что мы видим в вас очень близкого настоящего друга Государства Израиль", - сказал он.

Беннет подчеркнул, что в Израиле живут миллион русскоговорящих граждан, которые "своей культурой работы, своей ментальностью" вносят большой вклад в развитие государства. Он также коснулся темы Второй мировой войны, отметив, что в его стране помнят вклад СССР в победу над нацизмом.

Политика,Владимир Путин,Москва24,
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