Премьер-министр Израиля назвал Путина близким другом

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет считает Владимира Путина близким другом своего государства. Об этом он заявил перед началом переговоров с президентом России, сообщает "Москва 24".

"Хочу сказать вам от имени всей нашей страны, всего нашего народа, что мы видим в вас очень близкого настоящего друга Государства Израиль", - сказал он.

Беннет подчеркнул, что в Израиле живут миллион русскоговорящих граждан, которые "своей культурой работы, своей ментальностью" вносят большой вклад в развитие государства. Он также коснулся темы Второй мировой войны, отметив, что в его стране помнят вклад СССР в победу над нацизмом.