Песков рассказал о переговорах Путина и Беннета

Первые переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета были продолжительными и конструктивными, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Переговоры завершились. Состоялся очень продолжительный, конструктивный и доверительный разговор", - сказал представитель Кремля.

Встреча началась утром в Сочи, куда Беннет прибыл с официальным визитом по приглашению главы российского государства. Как ранее отмечал Песков, переговоры проходили "в атмосфере теплых отношений". В повестке дня были, в частности, развитие двустороннего взаимодействия, региональная безопасность, ситуация вокруг Сирии, Афганистана, Ирана.