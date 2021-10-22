В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+17° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.38
Войти в почту

Песков рассказал о переговорах Путина и Беннета

ТАССиещё 4
38 минут назад

Первые переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета были продолжительными и конструктивными, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал о переговорах Путина и Беннета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Переговоры завершились. Состоялся очень продолжительный, конструктивный и доверительный разговор", - сказал представитель Кремля.

Встреча началась утром в Сочи, куда Беннет прибыл с официальным визитом по приглашению главы российского государства. Как ранее отмечал Песков, переговоры проходили "в атмосфере теплых отношений". В повестке дня были, в частности, развитие двустороннего взаимодействия, региональная безопасность, ситуация вокруг Сирии, Афганистана, Ирана.

Беннет вступил в должность израильского премьера 13 июня, сменив на этом посту Биньямина Нетаньяху, возглавлявшего израильский кабмин бессменно с 2009 года. Путин и Нетаньяху поддерживали постоянный диалог, провели множество встреч и телефонных разговоров. Последний раз президент РФ был с визитом в Израиле в январе 2020 года.

Политика,Биньямин Нетаньяху,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители