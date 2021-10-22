Песков рассказал о планах властей по мерам соцподдержки и новым ограничениям

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Правительство не планирует пока вводить новые меры поддержки населения из-за нерабочих дней, существующих уже достаточно, заявил представитель Кремля. По словам Дмитрия Пескова, новые решения по ужесточению карантинных мер также не обсуждаются. Он подчеркнул, что вакцинация в России отстает от Европы, и спрогнозировать дальнейшее развитие пандемии COVID-19 невозможно.

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Российские власти не планируют вводить какие-либо новые меры поддержки населения во время объявленных с 30 октября по 7 ноября всероссийских нерабочих дней. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он напомнил, что в данный момент уже действуют точечные меры поддержки семей с детьми, одиноких матерей, некоторых других категорий граждан.

«Это целый ряд мер поддержки населения, который действует на постоянной основе, и не нужно про это забывать. Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается», — сообщил представитель Кремля.

В то же время, по словам Пескова, правительство из-за роста заболеваемости COVID-19 не планирует вводить каких-то более жестких ограничений кроме уже объявленных. Однако он отметил, что из-за низкого уровня вакцинации населения предсказать «траекторию развития пандемии» сейчас не может ни один человек.

«Если потребуется, будут приниматься какие-то другие решения. Пока решение принято — до 7 ноября, и подписан соответствующий указ главы государства», — сказал Песков, добавив, что власти будут наблюдать за поведением граждан в период нерабочих дней.

Пресс-секретарь отметил, что темпы вакцинации в России отстают от прививочных кампаний других стран. Представитель Кремля заявил, что для увеличения койко-мест в больницах, бесперебойного обеспечения клиник кислородом проделана огромная работа, но проблема сохраняется с сознательностью граждан.

«Собственно, мы хуже, чем ряд европейских стран, проходим вакцинацию — меньше людей вакцинируются. И на фоне возникновения новых, более агрессивных штаммов больше людей заболевает. Это та реальность, которая сейчас имеет место», — резюмировал Песков.

Как заявил 20 октября Владимир Путин, чтобы сбить очередной пик пандемии, необходимо ввести период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. После этого глава государства подписал соответствующий указ. В соответствии с документом в эти дни предприятия и организации должны отправить сотрудников на вынужденные каникулы с сохранением заработной платы. При этом региональным властям было дано право самостоятельно объявлять нерабочие дни раньше установленного периода или продлевать их в зависимости от эпидемической ситуации.

Этой возможностью уже воспользовались некоторые субъекты федерации. В частности, московская мэрия объявила о нерабочих днях и локдауне с 28 октября по 7 ноября. В эти 11 дней в столице будут закрыты все предприятия и организации, кроме непрерывных производств, продуктовых магазинов, аптек. Школьников и дошкольников отправят на каникулы, студентов переведут на дистанционное обучение.