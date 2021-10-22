В Кремле объяснили отказ от диалога с НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый оборонный план НАТО подтверждает правоту России, отказавшейся от диалога с альянсом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Россия с 1 ноября приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе. Также власти решили закрыть информбюро альянса и военную миссию связи в Москве.

Такое решение было принято после того, как альянс сократил размер российского представительства при НАТО вдвое - восьмерых дипломатов обязали покинуть миссию. В НАТО их заподозрили в связях с российской разведкой.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение не связано с конкретным событием и было принято из-за «усиления вредоносной деятельности» Москвы.

В России подозрения в адрес дипломатов отвергли. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал причиной высылки то, что НАТО после «афганской эпопеи» не смогло обойтись «без жупела «российской угрозы».

Песков обратил внимание на новый оборонный план НАТО. В документе идет речь об ответных мерах «на угрозы со стороны российских ракетных систем».

План включает укрепление противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, «повышение готовности ядерного сдерживания» и допускает переброску дополнительных сил в Черное море.

Песков заявил, что этот план «самым красочным образом» подтверждает правильность отказа от диалога с альянсом.