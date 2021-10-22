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В Кремле ответили на вопрос о встрече президента с "киноэкипажем"

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли глава государства встретиться с "киноэкипажем" - вернувшимися с Международной космической станции режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд. По словам Пескова, пока таких планов нет.

В Кремле ответили на вопрос о встрече президента с "киноэкипажем"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У них продолжается период реабилитации, пока такого плана нет", - сказал пресс-секретарь.

Пересильд и Шипенко впервые в истории кино снимали художественный фильм в космосе. По сценарию "Вызова", женщине-врачу приходится полететь на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту. Всего актриса и режиссер провели на орбите 12 суток. Новицкий находился на МКС с 9 апреля.

Ранее космонавт Олег Новицкий заявил, что не считает прошедшие на Международной космической станции съемки фильма "Вызов" началом кинокосмической гонки.

По словам Новицкого, вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко вернувшегося на Землю после работы в космосе "киноэкипажа", он просто выполнял свою работу.

Политика,Клим Шипенко,Олег Новицкий,Юлия Пересильд,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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