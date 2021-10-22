Путин назвал свои достижения

«Что касается того, что удалось сделать. У нас было 40 млн человек за чертой бедности, сегодня непомерно много - 19 с лишним или 20, по разным подсчетам, но все-таки это не 40. Вот это, пожалуй, самый главный результат», - подчеркнул глава государства.