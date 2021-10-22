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Путин назвал свои достижения

Алиса Селезнёва
58 минут назад

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи назвал главным результатом своей работы сокращение бедности в стране вдвое. Об этом пишет ТАСС.

Путин назвал свои достижения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается того, что удалось сделать. У нас было 40 млн человек за чертой бедности, сегодня непомерно много - 19 с лишним или 20, по разным подсчетам, но все-таки это не 40. Вот это, пожалуй, самый главный результат», - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что в России удалось восстановить «некоторые отрасли промышленности, в том числе оборонной», которые почти перестали существовать в конце 1990-х годов.

Путин перечислил главных врагов России

Также среди достижений страны Владимир Путин назвал преодоление тяжелого этапа, которым стали 90-е годы, в том числе и угрозы терроризма.

«Да, мы преодолели этот тяжелый этап в жизни страны, особенно это касается борьбы с терроризмом. Далеко не благодаря моим усилиям, а благодаря многотерпению, мужеству и воле российского народа», - подчеркнул Путин.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к Госдуме назвал главным врагом страны низкие доходы граждан. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заверил, что депутаты в ближайшее время выработают предложения по решению этой проблемы.

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Валдайский клуб,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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