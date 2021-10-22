Песков рассказал о планах Путина на 4 ноября

У президента России Владимира Путина есть рабочие планы на День народного единства, который отмечается 4 ноября, но они могут быть скорректированы. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Определенные планы есть, были, верстались, но, возможно, они будут корректироваться», — сказал представитель Кремля.

По его словам, планы президента могут измениться после принятого решения о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября из-за распространения коронавируса.

При этом Песков не дал определенного ответа на вопрос, в Москве или в другом российском регионе будет находиться Владимир Путин 4 ноября. Но, по его словам, «понимание есть».

Накануне Дмитрий Песков сообщал, что из-за эпидемиологической обстановки в стране Владимир Путин не будет участвовать в мероприятиях в очном формате. Он подчеркнул, что глава государства продолжит работать по видеосвязи. По его словам, очных мероприятий с его участием пока не запланировано.

19 октября Татьяна Голикова выступила с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент России во время совещания с правительством 20 октября поддержал ее предложение и заявил, что в настоящее время особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Он также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.