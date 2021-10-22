Песков рассказал, покажут ли россиянам ревакцинацию Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о необходимости показать россиянам кадры ревакцинации Владимира Путина от коронавируса может принять лишь глава государства. По его словам, решение о самой ревакцинации Путин пока не принял, сообщает РИА Новости.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Это будет зависеть от мнения президента, — отметил представитель Кремля.

У него уточнили, изменилось ли мнение Путина после вакцинации, которую президент не делал публичной, на что он сказал, что не знает об этом.

Мне неизвестно об этом. Как он решит, так и будет. Но это личное решение человека, — пояснил Песков.

Президент РФ привился двумя компонентами вакцины от коронавируса. Это было 23 марта и 14 апреля. Позже Путин рассказал, что использовался «Спутник V».