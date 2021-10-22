"РФ не хочет конфронтации": иностранные участники после "Валдая"

- Выступление Владимира Путина и последовавшая затем дискуссия подтвердили, что у России есть четкие взгляды на важнейшие вопросы мировой политики, которая на наших глазах претерпевает стремительные метаморфозы. Речь российского президента была очень энергичной. Я спросил Путина о его личных взглядах на вопросы изменения климата. Лично мне показалось чрезвычайно интересным, что он отдельно сделал акцент на антропогенном факторе - на моей памяти это впервые. Вообще нынешнее заседание "Валдая" пришлось на очередной виток осложнения в отношениях между Россией и НАТО, которые переживают острый кризис. Меня такое развитие событий очень удручает. К сожалению, за последние 30 лет Европа, США и РФ так и не пришли к созданию такой системы безопасности, которая была бы приемлема для всех игроков. Я не устаю повторять, что Россия и Запад, на мой взгляд, вступили во вторую "холодную войну". Для меня это настоящая трагедия. Но что интересно: здесь, на Валдайских дискуссиях, между нашими экспертами не было никакой напряженности, не звучало ни малейшей агрессии - это очень хороший признак. Думаю, это была в принципе одна из лучших встреч здесь, в Сочи. Общение показало, что российская власть на самом деле не хочет конфронтации, - хотя эта точка зрения и не слишком популярна на Западе. Недаром Путин подтвердил, что Москва готова к саммиту лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН. Для меня это очень важно.