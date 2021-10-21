Путин назвал последствия обязательной вакцинации

«Любое навязанное решение можно обойти — купят справки, понимаете. Я многократно уже слышал о том, что к нам приезжают граждане европейских стран, делают прививку «Спутником V», а у себя покупают справку о вакцинации Pfizer. Серьезно, об этом говорят врачи из европейских стран, и, возможно, россияне тоже так делают, не знаю. Я говорю это к тому, что любые навязанные решения обходятся достаточно легко. Есть известная фраза: "Над законами думают сотни тысяч людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы", и они, как правило, выигрывают».