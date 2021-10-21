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Путин назвал последствия обязательной вакцинации

Елена Прошина
40 минут назад

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, рассказал о своем отношении к обязательной вакцинации и ее последствиях.

Путин назвал последствия обязательной вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас обязательной вакцинация становится, если она занесена в общенациональный календарь, но вакцинация против коронавирусной инфекции в него не внесена. И в этом смысле она не является обязательной. Но в соответствии с действующим законом региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ростом эпидемии по рекомендациям главных санитарных врачей по отдельным категориям граждан. Это у нас и происходит», — пояснил Путин.

При этом он отметил, что сам не поддерживает обязательную вакцинацию.

«Любое навязанное решение можно обойти — купят справки, понимаете. Я многократно уже слышал о том, что к нам приезжают граждане европейских стран, делают прививку «Спутником V», а у себя покупают справку о вакцинации Pfizer. Серьезно, об этом говорят врачи из европейских стран, и, возможно, россияне тоже так делают, не знаю. Я говорю это к тому, что любые навязанные решения обходятся достаточно легко. Есть известная фраза: "Над законами думают сотни тысяч людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы", и они, как правило, выигрывают».

По мнению президента нужно не навязывать, а убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь.

«Я совсем недавно говорил об этом. И касается это не только России, но и других стран. Есть только два варианта развития событий почти для каждого человек или переболеть или вакцинироваться — между струйками дождя проскользнуть не удастся. Нужно повышать доверие граждан к действиям государства, быть более убедительными, доказывать и показывать на примерах. Надеюсь у нас это будет получаться».

Политика,Владимир Путин,Pfizer,Валдайский клуб,
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