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Путин заявил, что Запад находится в шаге от большевизма в вопросе "обобществления женщин"

Елена Прошина
58 минут назад

Президент РФ Владимир Путин считает, что в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин превратилась в фантасмагорию. Об этом он сообщил, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», пишет РИА Новости.

Путин заявил, что Запад находится в шаге от большевизма в вопросе "обобществления женщин"
Фото: РамблерРамблер

«В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Еще один шаг - и вы там будете», - предостерег Путин.

Он уточнил, что сторонники новых подходов на Западе предлагают отменить само понятие гендера.

«Тех же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все-таки есть, и это биологически факт, подвергают чуть ли не остракизму», - добавил Путин.

В Сочи 18-21 октября проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,РИА Новости,
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