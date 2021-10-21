Путин заявил, что Запад находится в шаге от большевизма в вопросе "обобществления женщин"

Президент РФ Владимир Путин считает, что в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин превратилась в фантасмагорию. Об этом он сообщил, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», пишет РИА Новости.
«В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Еще один шаг - и вы там будете», - предостерег Путин.
Он уточнил, что сторонники новых подходов на Западе предлагают отменить само понятие гендера.
«Тех же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все-таки есть, и это биологически факт, подвергают чуть ли не остракизму», - добавил Путин.
В Сочи 18-21 октября проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».