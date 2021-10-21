Путин заявил, что Запад находится в шаге от большевизма в вопросе "обобществления женщин"

«В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Еще один шаг - и вы там будете», - предостерег Путин.