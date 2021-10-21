Путин обозначил разницу между Россией и Западом

Предлагаемые Западом рецепты ценностей совершенно не новы и напоминают марксистскую модель человеческой морали. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Валдайского форума в Сочи. Видеотрансляцию мероприятия ведет ТАСС.

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«Глядя на происходящее в западных странах, мы с удивлением узнаем советские практики, которые, надеюсь, оставили в прошлом. (...) Предлагаемые Западом рецепты ценностей совершенно не новы, мы в России это уже проходили», - заявил Путин.

По словам главы государства, борьба за равноправие и противодействие дискриминации на Западе превращается в агрессивный догматизм на грани абсурда.

В качестве примера Путин привел памятки, которые выпускают в Голливуде. В них указано, персонажи какого пола, расы и сексуальной ориентации должны быть в фильме, чтобы он мог претендовать на престижные награды.