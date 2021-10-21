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Захарова заявила о невозможности диалога между НАТО и Россией

Lenta.ru
32 минуты назад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что диалог между Кремлем и НАТО после высылки российских дипломатов из Брюсселя невозможен. Ее слова прозвучали на брифинге для прессы, передает ТАСС.

Захарова заявила о невозможности диалога между НАТО и Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также она обвинила Североатлантический альянс в том, что своими действиями он похоронил Совет Россия-НАТО. «Североатлантический блок и непосредственно его генсекретарь Йенс Столтенберг лично постарались на славу. Они просто загнали наши отношения в такое состояние, в котором они не находились даже в самые суровые времена холодной войны», — возмутилась Захарова.

Она также сказала, что в МИД не воспринимают всерьез заявления генсека Столтенберга о том, что возможно восстановление каналов связи между Брюсселем и Москвой. «В таких условиях работать с альянсом по вызовам и угрозам региональной и глобальной безопасности и невозможно, и не имеет смысла», — заключила дипломат.

20 октября генсек Йенс Столтенберг заявил, что в Брюсселе готовы провести заседание Совета России и НАТО. По его словам, блок готов к сотрудничеству с Кремлем, несмотря на то, что работа российской дипмиссии была приостановлена. Он также отметил, что сожалеет по поводу такого решения правительства России.

Политика,Йенс Столтенберг,Мария Захарова,НАТО,МИД,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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