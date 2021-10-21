В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
USD 70.99EUR 82.64BRENT 84.26
Войти в почту

Захарова выдвинула НАТО ультиматум

Анна Безрукова
38 минут назад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий по дерзкому заявлению генсека НАТО о русских дипломатах. Она выдвинула Йенсу Столтенбергу ультиматум, заявив, чтобы из России были отозваны оперативные сотрудники разведок стран НАТО.

Захарова выдвинула НАТО ультиматум
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг бездоказательно обвинил дипломатов из России в том, что они якобы являлись "оперативными сотрудниками российской разведки". Он отметил, что по этой причине их и выслали. Но никаких аргументов в пользу этой провокационной версии он не назвал.

При этом Захарова, оценивая это заявление, отметила, что "НАТО системно разрушала отношения с РФ, отдавая предпочтение логике "холодной войны". Следует заметить, что ранее аналогичное мнение выразил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также представитель МИД указала на "большую роль" самого Столтенберга в этом разрушительном процессе между РФ и Альянсом. Кроме этого, Захарова написала, что какие-либо факты, которые бы свидетельствовали против деятельности высланных НАТО граждан России, отсутствуют.

Также она поинтересовалась у генсека о том, сколько представителей стран Альянса во всем мире занимаются разведкой под прикрытием дипломатов и журналистов.

Подводя итог своей публикации, Захарова выдвинула Йенсу Столтенбергу ультиматум.

"Если считаете это недопустимым - отзывайте из России оперативных сотрудников разведок стран НАТО", - предъявила она требование генсеку Альянса.

Политика,Йенс Столтенберг,Мария Захарова,Дмитрий Песков,НАТО,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители