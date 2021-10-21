Захарова выдвинула НАТО ультиматум

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий по дерзкому заявлению генсека НАТО о русских дипломатах. Она выдвинула Йенсу Столтенбергу ультиматум, заявив, чтобы из России были отозваны оперативные сотрудники разведок стран НАТО.

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Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг бездоказательно обвинил дипломатов из России в том, что они якобы являлись "оперативными сотрудниками российской разведки". Он отметил, что по этой причине их и выслали. Но никаких аргументов в пользу этой провокационной версии он не назвал.

При этом Захарова, оценивая это заявление, отметила, что "НАТО системно разрушала отношения с РФ, отдавая предпочтение логике "холодной войны". Следует заметить, что ранее аналогичное мнение выразил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также представитель МИД указала на "большую роль" самого Столтенберга в этом разрушительном процессе между РФ и Альянсом. Кроме этого, Захарова написала, что какие-либо факты, которые бы свидетельствовали против деятельности высланных НАТО граждан России, отсутствуют.

Также она поинтересовалась у генсека о том, сколько представителей стран Альянса во всем мире занимаются разведкой под прикрытием дипломатов и журналистов.

Подводя итог своей публикации, Захарова выдвинула Йенсу Столтенбергу ультиматум.