Матвиенко прокомментировала бегство делегатов с ее выступления

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала уход из зала делегаций Польши и балтийских стран во время ее выступления на Конференции европейских спикеров. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Я выступала, зал видела - был абсолютно битком полный зал, видела реакцию коллег, они поаплодировали по итогам моего выступления. Я, честно говоря, даже не заметила. Но если это произошло, я не знаю, какие причины. Может, руки надо было кому-то помыть. А если это демонстрационно, то это подтверждает, что у этой категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура. Даже когда речь идет о пандемии, казалось бы, уж такая трагедия во всем мире, и то они пытаются кому-то что-то продемонстрировать. Этого никто не заметил», - заявила она.
Ранее сообщалось, что представители Польши и стран Балтии, а именно Латвии, Литвы и Эстонии, покинули зал Конференции европейских спикеров в Афинах, когда слово взяла Валентина Матвиенко.
По словам члена российской делегации, они вышли из зала заседаний, как только спикер Совфеда оказалась перед трибуной.
В ходе выступления она затронула тему взаимного признания странами вакцин от коронавируса и сертификатов, упомянула прошедшие в Москве консультации с представителями «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ), а также высказалась о возможном возобновлении контактов России с НАТО.