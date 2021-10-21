Матвиенко прокомментировала бегство делегатов с ее выступления

«Я выступала, зал видела - был абсолютно битком полный зал, видела реакцию коллег, они поаплодировали по итогам моего выступления. Я, честно говоря, даже не заметила. Но если это произошло, я не знаю, какие причины. Может, руки надо было кому-то помыть. А если это демонстрационно, то это подтверждает, что у этой категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура. Даже когда речь идет о пандемии, казалось бы, уж такая трагедия во всем мире, и то они пытаются кому-то что-то продемонстрировать. Этого никто не заметил», - заявила она.