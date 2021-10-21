Россию предупредили о «сирийском сценарии» Запада

Постоянный представитель РФ в Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин предположил, что ОЗХО попытается применить к России «сирийский сценарий», ограничив страну в правах. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев LIVE».

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Так Шульгин прокомментировал последние требования государств ОЗХО к Москве. 5 октября 45 стран, входящих в организацию, направили России вопросы об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

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Суть вопросов не раскрывалась, но Шульгин отметил, что все они сводились к тому, какого рода действия Россия предпринимает, «чтобы прояснить случившееся в Омске год назад».

По словам постпреда, через два дня после обращения стран к РФ он попросил слова на заседании ОЗХО, чтобы прокомментировать ситуацию.

«Мне больше часа не давали возможности сделать это, под различными предлогами. <…> Затыкали мне рот, и кто это делал? В первую очередь, послы США, Великобритании, а также примазавшийся к ним бельгиец. В какой-то момент я спросил их: «Послушайте, так вы встревожены или не встревожены? Почему вы в таком случае не разрешаете мне выступить с важным заявлением по той теме, которую сами подняли?» - рассказал он.

Шульгин отметил, что в итоге ему все же удалось сделать заявление и передать руководству организации 200-страничную папку с данными, которые касаются ситуации.

«Акция [45 стран] была спланированная, политическая, вот истинная цена показной заботы о российском блогере. Поэтому неудивительно, когда наши западные партнеры ознакомились с подборкой представленных материалов, они сочли их неудовлетворительными. Не это было их целью, цель была другая - сугубо политическая», - подчеркнул он.

По его мнению, некоторые члены ОЗХО хотят бросить тень на руководство России и «представить страну в дурном свете».

«Что будет дальше? На мой взгляд, западники не успокоятся. Раз за разом будут пытаться испытывать нас на прочность», - подчеркнул он.

По словам Шульгина, возможно, они попытаются повторить «сирийский сценарий», когда им удалось «провести решение ОЗХО о поражении Сирии в правах».