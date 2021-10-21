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Кремль определился с датой большой пресс-конференции Путина

Алиса Селезнёва
16 минут назад

Президент России Владимир Путин планирует провести большую пресс-конференцию в декабре. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Кремль определился с датой пресс-конференции Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ориентируемся на декабрь», - пояснил он журналистам.

Он также подчеркнул, что совмещения с другими форматами в этом году не будет.

В 2019 году президент России Владимир Путин провел традиционную ежегодную пресс-конференцию 19 декабря. На мероприятие было аккредитовано рекордное количество журналистов — 1895 человек.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса пресс-конференция Владимира Путина проходила в онлайн формате. Глава государства вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огарево. Путин ответил не только на вопросы журналистов из зала, но и пообщался с жителями страны из разных регионов. Таким образом пресс-конференция была объединена с прямой линией президента.

В ходе больших пресс-конференций Путину обычно задают вопросы как о ситуации в России, в том числе и экономической, так и о внешней политике.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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