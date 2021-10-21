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В Москве оценили пользу от действий Саакашвили для Грузии

Lenta.ru
1 час назад

Дипломатический источник в Москве оценил пользу от действий бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили для страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В Москве оценили пользу от действий Саакашвили для Грузии
Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Global Look PressSergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Я не думаю, что то, что он там вытворяет, работает на пользу Грузии», — заявил собеседник агентства. По его мнению, грузинские власти должны «сами определиться, в какой степени они воспринимают вот эти последние действия Михаила Саакашвили». «Но, я так понимаю, поскольку он задержан, то это та самая реакция, которой он удостоился в Тбилиси», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал театром абсурда все, что связано с Михаилом Саакашвили.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. 1 октября политик вернулся на родину, чтобы принять участие в массовых протестах после выборов, но был арестован. В тюрьме он объявил голодовку.

Политика,Валерий Гелашвили,Дмитрий Песков,Михаил Саакашвили,
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