В Москве оценили пользу от действий Саакашвили для Грузии

«Я не думаю, что то, что он там вытворяет, работает на пользу Грузии», — заявил собеседник агентства. По его мнению, грузинские власти должны «сами определиться, в какой степени они воспринимают вот эти последние действия Михаила Саакашвили». «Но, я так понимаю, поскольку он задержан, то это та самая реакция, которой он удостоился в Тбилиси», — заключил он.