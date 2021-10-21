В Кремле отреагировали на задержание россиян в Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о задержанных в Турции россиянах, подозреваемых в шпионаже.
«Нет, мы не в курсе. Я рекомендую вам обратиться в МИД. Дело в том, что если задержаны российские граждане, то турецкая сторона должна была проинформировать наше дипломатическое представительство. Эта информацию должны предоставить. Если об этом идет речь об этом, то мы пока не располагаем этой информацией», — рассказал представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами.
Ранее газета Hurriyet сообщила, что четверо граждан РФ, один гражданин Узбекистана и один — Украины арестованы в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров. Подозреваемых передали пенитенциарное учреждение в стамбульском районе Малтепе, утверждает издание.
Отмечается, что задержанные готовили вооруженную акцию против чеченских оппозиционеров в Турции, а также занимались поставкой оружия.