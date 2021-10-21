В Кремле отреагировали на задержание россиян в Турции

«Нет, мы не в курсе. Я рекомендую вам обратиться в МИД. Дело в том, что если задержаны российские граждане, то турецкая сторона должна была проинформировать наше дипломатическое представительство. Эта информацию должны предоставить. Если об этом идет речь об этом, то мы пока не располагаем этой информацией», — рассказал представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами.