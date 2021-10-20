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Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

ТАСС
22 минуты назад

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. Документ опубликован на сайте Кремля.

На совещании с правительством в среду глава государства одобрил соответствующее предложение кабмина. По его словам, сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии.

Власти регионов вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.

Торговые сети сообщили о режиме работы в период нерабочих дней

Путин также поручил правительству определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в эти нерабочие дни.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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