Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. Документ опубликован на сайте Кремля.
На совещании с правительством в среду глава государства одобрил соответствующее предложение кабмина. По его словам, сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии.
Власти регионов вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.
Путин также поручил правительству определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в эти нерабочие дни.