Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. Документ опубликован на сайте Кремля.

На совещании с правительством в среду глава государства одобрил соответствующее предложение кабмина. По его словам, сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии.

Власти регионов вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.