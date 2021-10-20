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Политолог указал на странность мундира Поклонской

Елена Прошина
1 час назад

Директор Института политических исследований, депутат Госдумы V созыва Сергей Марков прокомментировал фото Натальи Поклонской в официальном мундире посла, сообщает «Царьград».

Политолог указал на странность мундира Поклонской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кабо-Верде - это африканское островное государство, которое, конечно, является экзотическим. Там и погода экзотическая - почти все время +25 градусов», - отметил политик погоду в африканской стране и актуальность мундира для нее.

Он также высказал свое мнение относительно самого назначения Поклонской. По его мнению, экс-прокурор Крыма возглавила дипмиссию именно в Кабо-Верде, так как там «трудно делать что-то хорошее и трудно что-либо испортить».

«Поэтому, я думаю, и выбрали в какой-то мере такое небольшое, но красивое государство», - допустил Марков.

Ранее в Сети появилось фото Натальи Поклонской, на котором она позирует в официальной форме посла.

Большинство подписчиков Поклонской оценили ее новый образ, подчеркнув, что она станет «самым красивым послом» в мире.

Однако некоторые все-таки задались вопросом, в каких случаях женщине понадобится мундир в Кабо-Верде. Комментаторы предположили, что форму Поклонская будет носить лишь на официальные мероприятия, а не надевать постоянно.

Политика,Наталья Поклонская,Сергей Марков,Институт политических исследований,Госдума,Царьград ТВ,
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