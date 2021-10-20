Политолог указал на странность мундира Поклонской

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«Кабо-Верде - это африканское островное государство, которое, конечно, является экзотическим. Там и погода экзотическая - почти все время +25 градусов», - отметил политик погоду в африканской стране и актуальность мундира для нее.

Он также высказал свое мнение относительно самого назначения Поклонской. По его мнению, экс-прокурор Крыма возглавила дипмиссию именно в Кабо-Верде, так как там «трудно делать что-то хорошее и трудно что-либо испортить».

«Поэтому, я думаю, и выбрали в какой-то мере такое небольшое, но красивое государство», - допустил Марков.

Ранее в Сети появилось фото Натальи Поклонской, на котором она позирует в официальной форме посла.

Большинство подписчиков Поклонской оценили ее новый образ, подчеркнув, что она станет «самым красивым послом» в мире.