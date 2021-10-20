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Путин назвал странными своих непривитых однокурсников

Lenta.ru
50 минут назад

Президент России Владимир Путин вспомнил о том, как в начале пандемии его окружение не хотело вакцинироваться. Медливших с прививками однокурсников он назвал странными. Этим российский лидер поделился во время совещания с правительством, трансляция ведется на YouTube.

Путин назвал странными своих непривитых однокурсников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Помню, в самом начале [пандемии] спрашиваю близких, однокурсников: ты привился? — Нет, а ты? — Я подожду, пока ты, и так далее», — рассказал Путин, добавив, что в конце концов, когда привился он сам, однокурсники продолжали медлить с вакцинацией, заявляя о желании «пока подождать».

«Странные люди. С хорошим образованием, с научными степенями. Я не понимаю, что происходит», — удивился президент.

В ходе совещания Путин также призвал россиян брать больничный, если кто-то из родственников заболел коронавирусом.

«Если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят», — отметил глава государства.

Политика,Владимир Путин,
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