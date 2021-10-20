Путин назвал странными своих непривитых однокурсников

«Помню, в самом начале [пандемии] спрашиваю близких, однокурсников: ты привился? — Нет, а ты? — Я подожду, пока ты, и так далее», — рассказал Путин, добавив, что в конце концов, когда привился он сам, однокурсники продолжали медлить с вакцинацией, заявляя о желании «пока подождать».