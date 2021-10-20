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LIVE: Путин проводит совещание по ситуации с COVID-19 в стране

Елена Прошина
31 минуту назад

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством, посвященное ситуации с коронавирусом. Трансляцию совещания публикует Ruptly.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с COVID-19. Ее инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

По мнению Голиковой, в некоторых регионах с особенно высокой заболеваемостью нерабочие дни можно объявлять уже с 23 октября.

На прошлой неделе в России несколько раз обновлялся антирекорд по числу новых случаев COVID-19, прирост заболевших превышал 34 тысячи человек в сутки. 20 октября власти отчитались о самой высокой суточной смертности от коронавируса — 1028 человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин рассмотрит предложение Голиковой.

Политика,Видео,Михаил Мишустин,Татьяна Голикова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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