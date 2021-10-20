Песков обозначил время начала совещания Путина по коронавирусу

Совещание президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране начнется в середине дня. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщается в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

При этом точное время начала совещания Песков не назвал.

Представитель Кремля отмечал, что президент пока не планирует выступить по ситуации с COVID-19 в стране.