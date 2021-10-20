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Песков обозначил время начала совещания Путина по коронавирусу

Lenta.ru
37 минут назад

Совещание президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране начнется в середине дня. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщается в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

При этом точное время начала совещания Песков не назвал.

Представитель Кремля отмечал, что президент пока не планирует выступить по ситуации с COVID-19 в стране.

Кремль анонсировал решение Путина по длинным выходным

Ранее появилась информация о том, что 20 октября в 13:00 Путин проведет совещание с кабинетом министров. На нем обсудят ситуацию по мерам против COVID-19 в России, а также предложение членов правительства о возможности введения девятидневных выходных с 30 октября по 7 ноября. С инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова, ее идею поддержал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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