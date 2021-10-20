Песков назвал талибов фактическим руководством Афганистана

Песков подчеркнул, что Москва осуществляет общение с талибами, так как ситуация в Афганистане имеет «чрезвычайно важное значение». «Прямые контакты как раз и направлены на то, чтобы лучше понять каковы намерения талибов, какова их основная линия, каковы их планы на среднесрочную и долгосрочную перспективы», — заключил пресс-секретарь.