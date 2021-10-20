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Путин подписал указ о кадровых перестановках в МВД

Lenta.ru
17 минут назад

Президент России Владимир Путин своим указом назначил на должность начальника Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве заместителя руководителя следственного департамента МВД 45-летнего полковника юстиции Виктора Городкова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Путин подписал указ о кадровых перестановках в МВД
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

20 октября он будет представлен коллективу. Городков стал преемником генерал-майора юстиции 63-летней Натальи Агафьевой, которая ушла в отставку в августе. Она занимала этот пост с 2014 года.

Городков до назначения главой ГСУ был заместителем руководителя следственного департамента МВД, куда пришел из ГСУ с должности первого заместителя начальника подразделения.

В президентском указе также идет речь о других кадровых перестановках в МВД. Заместителем начальника московской полиции стал генерал-майор Игорь Илларионов, который прежде руководил управлением МВД по Калининградской области.

УВД Юго-Западного округа Москвы возглавил Максим Ваничкин, перешедший с должности замначальника управления в центральном аппарате МВД. Он сын генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина, который продолжительное время руководил подразделениями МВД и недавно ушел на пенсию с поста замминистра.

Политика,Игорь Илларионов,Михаил Ваничкин,Владимир Путин,МВД,
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