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Лавров раскрыл подробности встречи с делегацией талибов

News.ru
1 час назад

Россия призывает боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) сформировать инклюзивное правительство с участием всех политических сил Афганистана. Задача достижения устойчивого мира в этой стране всё ещё актуальна. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на консультациях по Афганистану.

Лавров раскрыл подробности встречи с талибами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На переговорах с талибами Лавров призвал их выполнять свои обещания, в том числе о том, что территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран. Также глава российского МИД напомнил талибам о важности социальной политики, соблюдения основных прав и свобод граждан. По словам Лаврова Москва удовлетворена нынешним уровнем взаимодействия с новыми властями Афганистана.

Сейчас у власти новая администрация. Этот свершившийся факт возлагает большую ответственность уже на движение талибов. Отмечаем предпринимаемые им усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживании деятельности государственного аппарата, — сказал Лавров.

Лавров встретился с талибами в Москве

В то же время, глава МИД России подчеркнул, что сложившееся положение дел пока нельзя назвать стабильным. Этим пытаются воспользоваться террористы.

Политика,Сергей Лавров,Талибан,МИД,
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