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Лавров начал переговоры с талибами в Москве

Lenta.ru
38 минут назад

Глава МИД России Сергей Лавров начал переговоры с представителями движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Москве. Об этом пишут «Известия».

Встреча проводится в «Президент-отеле», в преддверии заседания по Афганистану в московском формате. Переговоры ведутся за закрытыми дверями. С российской стороны в ней участвуют спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов и посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Состав участников встречи со стороны талибов неизвестен. 20 октября делегация «Талибана» прибыла в Москву для переговоров с представителями нескольких стран, организованных Россией. Известно, что члены террористической организации намерены просить экономической и политической поддержки для Афганистана.

Кроме российской и афганской сторон в заседании примут участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. 18 октября стало известно, что США не отправят делегацию на переговоры из-за «логистических трудностей».

Талибы прилетели в Москву

Политика,Видео,Дмитрий Жирнов,Замир Кабулов,Сергей Лавров,Талибан,МИД,газета "Известия",
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