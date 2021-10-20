Встреча проводится в «Президент-отеле», в преддверии заседания по Афганистану в московском формате. Переговоры ведутся за закрытыми дверями. С российской стороны в ней участвуют спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов и посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Состав участников встречи со стороны талибов неизвестен. 20 октября делегация «Талибана» прибыла в Москву для переговоров с представителями нескольких стран, организованных Россией. Известно, что члены террористической организации намерены просить экономической и политической поддержки для Афганистана.