В Совфеде ответили на заявления министра обороны США о России

Заявления министра обороны США Ллойда Остина о том, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, призваны успокоить Киев. Так на его слова ответил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.

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По его словам, страны НАТО не пожелают иметь в составе альянса члена, от которого одни проблемы.

«Он может говорить что угодно, он забыл, что он — министр обороны, а не дипломат, делает заявление, которое не по его статусу», — сказал Джабаров.