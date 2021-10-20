В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 84.38
Войти в почту

В Совфеде ответили на заявления министра обороны США о России

Lenta.ru
56 минут назад

Заявления министра обороны США Ллойда Остина о том, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, призваны успокоить Киев. Так на его слова ответил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.

В Совфеде ответили на заявления министра обороны США о России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, страны НАТО не пожелают иметь в составе альянса члена, от которого одни проблемы.

«Он может говорить что угодно, он забыл, что он — министр обороны, а не дипломат, делает заявление, которое не по его статусу», — сказал Джабаров.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин прибыл с рабочим визитом в Киев и заверил, что этим жестом подтверждает готовность Вашингтона противостоять «российской агрессии». Он заявил, что Россия начала войну в Донбассе, нарушая суверенитет Украины.

Политика,Ллойд Остин,Владимир Джабаров,НАТО,Совет Федерации,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители