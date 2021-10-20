Песков прокомментировал слухи о кадровых перестановках в правительстве

Кремль заранее не сообщает о кадровых перестановках. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Мы никогда не анонсируем", — заявил он при ответе на соответствующий вопрос.

Ранее в ряде СМИ со ссылкой на источники, близкие к правительству, появились данные о предстоящей ротации в правительстве, которая может коснуться нескольких чиновников.

Напомним, правительство является федеральным исполнительным органом государственной власти, подотчетным президенту и Госдуме. Нынешнее, под руководством Михаила Мишустина, было сформировано 16-21 января прошлого года. Ведомство состоит из 21 министерства, а также нескольких федеральных служб, агентств и комиссий. У премьера также десять заместителей.

Последние кадровые перестановки в кабмине случились в ноябре 2020-го года. Тогда глава государства назначил трех новых министров и вице-премьера.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин никого не пугает, когда говорит о будущем. Президент описывает перспективы, возможно, к нему не прислушиваются, но затем понимают, что его слова сбылись, отметил представитель Кремля.