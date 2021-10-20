Песков: Путин не планировал выступать по ситуации с COVID-19

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал, планирует ли президент России Владимир Путин выступить с обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

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Песков оценил возможность специального обращения российского лидера к россиянам. Он подчеркнул, что у Путина пока нет планов выступить по ситуации с COVID-19 в стране.

«Нет пока, как будет, мы сообщим», — ответил Песков на соответствующий вопрос РИА Новости.

В 2020 году в разгар пандемии президент России несколько раз выступал со специальным обращением к гражданам.

20 октября в 13:00 Путин проведет совещание с кабинетом министров. На нем обсудят ситуацию по мерам против COVID-19 в России, а также предложение членов правительства о возможности введения девятидневных выходных с 30 октября по 7 ноября. С инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова, ее идею поддержал премьер-министр страны Михаил Мурашко.