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Песков оценил возможность обращения Путина к россиянам по ситуации с COVID-19

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал, планирует ли президент России Владимир Путин выступить с обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Песков: Путин не планировал выступать по ситуации с COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков оценил возможность специального обращения российского лидера к россиянам. Он подчеркнул, что у Путина пока нет планов выступить по ситуации с COVID-19 в стране.

«Нет пока, как будет, мы сообщим», — ответил Песков на соответствующий вопрос РИА Новости.

В 2020 году в разгар пандемии президент России несколько раз выступал со специальным обращением к гражданам.

20 октября в 13:00 Путин проведет совещание с кабинетом министров. На нем обсудят ситуацию по мерам против COVID-19 в России, а также предложение членов правительства о возможности введения девятидневных выходных с 30 октября по 7 ноября. С инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова, ее идею поддержал премьер-министр страны Михаил Мурашко.

Новогоднее обращение Путина к россиянам стало самым продолжительным. Российский президент подводил итоги 2020 года и поздравлял граждан в течение шести минут. Отдельно в своем выступлении Путин отметил, что коронавирус в России еще не удалось победить полностью, однако борьба с ним продолжается.

Политика,Михаил Мурашко,Татьяна Голикова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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