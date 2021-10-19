В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+20° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 85.07
Войти в почту

«Куда он лезет?». Жириновский оценил слова Эрдогана о «горстке» победителей

Вероника Полынина
1 час назад

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что победившие во Второй мировой войне страны не должны сегодня решать судьбу человечества.

«Куда он лезет?». Жириновский оценил слова Эрдогана о «горстке» победителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент Турции выступает за расширение списка постоянных членов Совета безопасности ООН, куда входит пять стран: Россия, США, Франция, Великобритания и Китай. 19 октября в ходе визита в Анголу Эрдоган заявил, что «судьба человечества не может и не должна быть отдана на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне».

Комментируя слова турецкого президента, Владимир Жириновский напомнил, что Совет безопасности ООН был создан странами-победительницами, а Турция – страна проигравшая и не должна «лезть» в Совбез.

«Эрдоган проклюнулся снова. Надо ему, видите ли, расширить Совет безопасности (ООН), чтобы, видимо, и он принимал участие в судьбах мира. Эрдоган забыл, как был Создан совет безопасности – странами победительницами. А Турция – проигравшая сторона. И Первая мировая война, и вторая. Куда он лезет, Эрдоган? В Совбез. Там те, кто победил в последней и самой страшной войне», - сказал Жириновский в Госдуме, его слова приводит РИА «Новости».

Ранее президент Турции заявлял, что пять постоянных и 10 временных членов Совбеза ООН «собираются и управляют миром, как хотят», при этом временные члены «выступают в качестве декорации» и голосуют по указке постоянных. Он предлагал «надавить» и «загнать в угол» постоянных членов совета с тем, чтобы любая африканская страна, «которую никто в расчет не принимает», имела возможность стать постоянным членом СБ ООН.

«Перешел красные линии»: политолог о заявлении Эрдогана

Право вето в Совете безопасности ООН, которым обладают только пять постоянных стран-членов, позволяет отвергать проект любой содержательной резолюции СБ ООН вне зависимости от уровня поддержки, которой этот проект пользуется.

Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Жириновский,Совбез ООН,ЛДПР,Госдума,ООН,РИА Новости,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители