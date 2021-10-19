«Куда он лезет?». Жириновский оценил слова Эрдогана о «горстке» победителей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что победившие во Второй мировой войне страны не должны сегодня решать судьбу человечества.

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Президент Турции выступает за расширение списка постоянных членов Совета безопасности ООН, куда входит пять стран: Россия, США, Франция, Великобритания и Китай. 19 октября в ходе визита в Анголу Эрдоган заявил, что «судьба человечества не может и не должна быть отдана на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне».

Комментируя слова турецкого президента, Владимир Жириновский напомнил, что Совет безопасности ООН был создан странами-победительницами, а Турция – страна проигравшая и не должна «лезть» в Совбез.

«Эрдоган проклюнулся снова. Надо ему, видите ли, расширить Совет безопасности (ООН), чтобы, видимо, и он принимал участие в судьбах мира. Эрдоган забыл, как был Создан совет безопасности – странами победительницами. А Турция – проигравшая сторона. И Первая мировая война, и вторая. Куда он лезет, Эрдоган? В Совбез. Там те, кто победил в последней и самой страшной войне», - сказал Жириновский в Госдуме, его слова приводит РИА «Новости».

Ранее президент Турции заявлял, что пять постоянных и 10 временных членов Совбеза ООН «собираются и управляют миром, как хотят», при этом временные члены «выступают в качестве декорации» и голосуют по указке постоянных. Он предлагал «надавить» и «загнать в угол» постоянных членов совета с тем, чтобы любая африканская страна, «которую никто в расчет не принимает», имела возможность стать постоянным членом СБ ООН.