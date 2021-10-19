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Путин призвал сделать российский транспорт более экологичным

Lenta.ru
37 минут назад

Президент России Владимир Путин заявил, что будущие контуры транспортной системы страны нужно определить с учетом технологических вызовов. Об этом президент заявил на заседании президиума Госсовета, передает ТАСС.

Путин призвал сделать российский транспорт более экологичным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин допустил возникновение проблем с поступлениями в дорожные фонды из-за перехода на более экологичный транспорт. В связи с этим он поручил правительству подготовить доклад с проработкой решения возможных проблем.

Президент также призвал принять во внимание глобальные тенденции в транспортной сфере. Например, по словам президента, транспорт во всем мире и в России становится более экологичным. С точки зрения потребления топлива, экологичный подход более эффективен.

«Будущие контуры отечественной транспортной системы необходимо определить с учетом новых технологических вызовов, наших экономических и социальных задач, планов развития регионов и страны в целом, создания конкурентоспособных транзитных коридоров», — сказал глава государства.

Ранее Путин пообещал выделить десять миллиардов рублей на строительство развязок, которые дадут возможность разгрузить дороги в Подмосковье. Президент отметил, что в населенных пунктах за пределами Москвы есть проблемы с дорожным движением.

Политика,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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