Отношения НАТО с Россией сравнили с танго

Действия Североатлантического альянса привели к тому, что отношения с Россией, существовавшие де-факто, были закреплены де-юре, так как «танго танцевать в одиночку невозможно». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

6 октября в НАТО приняли решение лишить аккредитации восемь сотрудников постоянного представительства России при альянсе и сократить позиции еще двух дипломатов. Таким образом, численность сотрудников миссии сократилась вдвое – с 20 до 10 человек.

18 октября МИД РФ объявило о закрытии на неопределенный срок постпредства России при НАТО и прекращении деятельности военной миссии альянса и его информационного бюро в Москве. В российском дипломатическом ведомстве пояснили, что пошли на такие меры в ответ на действия НАТО, и констатировали, что альянс в «равноправном диалоге и совместной работе по деэскалации военно-политической напряженности не заинтересован».

По словам Пескова, «положение дел де-факто просто было оформлено де-юре».

«Отношений, собственно, никаких и не было, диалога не было, напротив, НАТО декларировало свое намерение всячески сдерживать Россию, подкрепляло эти свои слова конкретными действиями», - пояснил он.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что российская сторона от такого развития ситуации не пострадает.

«В случае необходимости наш посол в Брюсселе сможет ответить на все соответствующие вопросы. Собственно, не будем забывать, что раньше так и было, и эти функции по поддержанию диалога лежали на нашем после в Брюсселе», - заметил Песков.