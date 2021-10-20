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В России сочли «хорошими» переговоры с США по климату

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
50 минут назад

Москва и Вашингтон ведут «хорошие рабочие» контакты по климатической повестке, заявил спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

В России сочли «хорошими» переговоры с США по климату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы в хорошем рабочем состоянии находимся, есть выгодные точки для нашей страны, но есть и неудобные моменты», – цитирует РИА «Новости» Эдельгериева.

Ранее президент США Джо Байден созвал 17 сентября виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, в котором исторически участвует Россия. Президент России Владимир Путин не принимал участия во встрече.

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,РИА Новости,
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