В Кремле отреагировали на предложение о нерабочих днях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение правительства о введении нерабочих дней в России с 30 октября. По его словам, Владимир Путин ознакомится с докладами заместителя премьера Татьяны Голиковой и кабмина в целом, а затем примет решение.

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Когда глава государства примет решение по этому вопросу, в Кремле опубликуют его, пообещал Песков.

Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба (Голикова возглавляет правительственный штаб по борьбе с коронавирусом. — NEWS.ru), из правительства. И как только он примет решение, мы его опубликуем, — сказал он.

19 октября зампред правительства Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с инициативой о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. В отдельных регионах предлагается прекратить работу с 23 октября. Премьер Михаил Мишустин поддержал это предложение. Он попросил Голикову обобщить все её предложения и доложить Путину на совещании 20 октября.

За последние сутки число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло —1015 против 998 днём ранее — и достигло 225 325. Это стало новым рекордом с начала пандемии. В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 73 смерти, в Санкт-Петербурге — 68, в Краснодарском крае — 40.