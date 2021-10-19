В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 84.52
Войти в почту

В Кремле отреагировали на предложение о нерабочих днях

News.ru
44 минуты назад

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение правительства о введении нерабочих дней в России с 30 октября. По его словам, Владимир Путин ознакомится с докладами заместителя премьера Татьяны Голиковой и кабмина в целом, а затем примет решение.

В Кремле отреагировали на предложение о нерабочих днях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Когда глава государства примет решение по этому вопросу, в Кремле опубликуют его, пообещал Песков.

Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба (Голикова возглавляет правительственный штаб по борьбе с коронавирусом. — NEWS.ru), из правительства. И как только он примет решение, мы его опубликуем, — сказал он.

19 октября зампред правительства Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с инициативой о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. В отдельных регионах предлагается прекратить работу с 23 октября. Премьер Михаил Мишустин поддержал это предложение. Он попросил Голикову обобщить все её предложения и доложить Путину на совещании 20 октября.

За последние сутки число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло —1015 против 998 днём ранее — и достигло 225 325. Это стало новым рекордом с начала пандемии. В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 73 смерти, в Санкт-Петербурге — 68, в Краснодарском крае — 40.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 33 740, до 8 060 752. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 794 946.

Политика,Михаил Мишустин,Татьяна Голикова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители