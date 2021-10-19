Путин отказался ехать на саммит G20

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Риме, по видеосвязи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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19 октября Путин обсудил предстоящий саммит G20 в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги.

«Владимир Путин дал высокую оценку проводимой итальянским председательством работе по линии этого объединения и сообщил о своей готовности принять участие в саммите по видеосвязи», - подчеркивается в сообщении Кремля.

Встреча «Большой двадцатки» пройдет 30–31 октября в Риме. Ранее СМИ писали, что в рамках саммита президент России может провести переговоры с главой США Джо Байденом.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что вероятность встречи зависит от того, «окажутся ли там оба президента, в одно время и в одном месте».

Песков подчеркивал, что решение о визите президента в Рим будет приниматься «с учетом всех деталей, связанных с эпидемиологической обстановкой».