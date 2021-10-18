В НАТО отреагировали на решение Москвы приостановить работу представительства

НАТО открыт к диалогу с Россией и сожалеет о решении Москвы приостановить работу дипмиссий, сообщила ТАСС официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

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Она сообщила, что в НАТО приняли к сведению решение России приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО, Военной миссии связи НАТО в Москве и закрыть Информационное бюро НАТО в Москве.

«Мы сожалеем об этих шагах. Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России, но остаемся открыты для диалога, в том числе в Совете Россия - НАТО", - сказала Лунгеску.

Она подчеркнула, что Совет Россия - НАТО - важная платформа для диалога. Лунгеску напомнила, что альянс 18 месяцев назад предложил провести еще одну его встречу.

«Это предложение остается в силе. Мяч на стороне России», - добавила Лунгеску.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО с начала ноября после решения альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников миссии РФ. Также будет приостановлена работа Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.